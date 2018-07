Fórmula 1 terá GP da Europa no Azerbaijão em 2016

O governo do Azerbaijão confirmou nesta sexta-feira que o país será palco do GP da Europa de Fórmula 1 em 2016. A prova marcará a estreia da nação como organizadora de uma corrida da categoria máxima do automobilismo e será realizada na cidade de Baku.

"Estou muito feliz de anunciar oficialmente que assinamos um contrato para trazer uma corrida de Fórmula 1 para Baku em 2016", afirmou Azad Rahimov, ministro do Esporte e Juventude do Azerbaijão, Azad Rahimov, por meio de um comunicado divulgado em Budapeste, palco do GP da Hungria neste domingo.

Inicialmente, a disputa da primeira prova da história do Azerbaijão na F1 estava planejada para acontecer no próximo ano, mas essa previsão foi revista e agora o país foi confirmado como inédita sede do GP da Europa de 2016.

"O acordo para trazer a Fórmula 1 para Baku é um novo e muito significativo capítulo em nosso crescente sucesso para atrair os maiores eventos esportivos para o nosso país", afirmou Rahimov, se referindo ao fato de que o Azerbaijão está longe de ser uma nação com tradição no esporte.

Chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone também celebrou nesta sexta o acordo firmado com Baku para 2016. "Estamos muitos felizes que Baku se juntou à família da Fórmula 1. Será uma corrida de rua, que irá passar por partes interessantes e pitorescas de Baku", revelou o dirigente, que nesta semana já havia confirmado também a entrada do México no calendário da categoria para a temporada de 2015, após 23 anos de ausência do país.