Fórmula 1 terá uma cerimônia de abertura antes do GP da Austrália em março

Melbourne será sede de uma cerimônia de abertura antes do GP da Austrália, que dará início à temporada de 2019 da Fórmula 1. Um evento gratuito, no centro da cidade australiana, na quarta-feira, dia 13 de março, dará aos fãs de velocidade a oportunidade de ver os 20 pilotos e seus respectivos diretores. A corrida acontecerá no dia 17.

O lançamento da temporada também contará com a presença de pilotos históricos, além de apresentações musicais. O evento será transmitido pelas plataformas sociais da Fórmula 1 para garantir que os fãs de todo o mundo não percam a festa, que terá o apoio dos patrocinadores da principal categoria do automobilismo mundial.

"Desde 1996, exceto em duas ocasiões, a Fórmula 1, o maior espetáculo de corrida do mundo, começou seu ano em Melbourne", disse Sean Bratches, diretor de operações comerciais da Fórmula 1. "Realmente não poderia ser um local melhor do que esta cidade fantástica. A paixão, o conhecimento e o entusiasmo do público de Melbourne merecem um agradecimento especial e é por isso que decidimos organizar o primeiro evento de lançamento da temporada. A temporada de 2019 também marca outro momento histórico para o esporte, pois celebramos o nosso 1000.º grande prêmio na China", completou.

Martin Pakula, ministro do Turismo, Esportes e Grandes Eventos do estado de Victoria, revelou a empolgação da população pela prova. "Estamos incrivelmente empolgados em fazer um espetáculo para nossos fãs. É vital colocá-los no centro de tudo o que fazemos e esse evento nos fornece uma plataforma para envolver os fãs não apenas localmente, mas também globalmente", afirmou.

Estão previstas 21 etapas na temporada de 2019 da Fórmula 1. O GP da China, em Xangai, está marcado para 14 de abril. O do Brasil, penúltimo do ano, será no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 17 de novembro. A competição só termina nos Emirados Árabes Unidos, com o GP de Abu Dabi, em 1.º de dezembro.