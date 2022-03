Vettel testa positivo para covid-19 e será substituído por Hülkenberg na abertura da F-1

O grid da Fórmula 1 sofreu uma importante baixa para a corrida de abertura da temporada 2022, no domingo. Nesta quinta-feira, a Aston Martin confirmou que o alemão Sebastian Vettel testou positivo para a covid-19 e não poderá disputar o GP do Bahrein, no fim de semana.

A equipe não revelou detalhes sobre o estado de saúde do tetracampeão mundial, que ainda não se manifestou sobre a doença. Trata-se do segundo piloto com covid-19 na F-1 em uma semana. O primeiro foi o australiano Daniel Ricciardo, que desfalcou a McLaren nos testes da pré-temporada no Bahrein, na semana passada.

Após cumprir isolamento, Ricciardo estará no grid deste domingo. Vettel, por sua vez, deve estar de volta a tempo de disputar a segunda etapa do campeonato, na Arábia Saudita, no dia 27 deste mês.

Como virou rotina na F-1 durante a pandemia, o também alemão Nico Hülkenberg será o substituto do compatriota na Aston Martin. O experiente piloto, de 34 anos, já preencheu a vaga do mexicano Sergio Pérez, na então Racing Point, em duas corridas da temporada 2020, pelo mesmo motivo.

Hülkenberg perdeu espaço na F-1 no fim da temporada 2019. Sem renovar com a Renault, ficou fora do campeonato. Mas é frequentemente cotado para retornar, geralmente para ocupar assentos em equipes pequenas e médias.

No início deste mês, seu nome veio à tona quando a Haas encerrou o contrato do russo Nikita Mazepin, em razão da guerra na Ucrânia. O piloto alemão era um dos candidatos a ficar com a vaga, que também tinha o brasileiro Pietro Fittipaldi na disputa. A vaga na Haas acabou ficando com o dinamarquês Kevin Magnussen.