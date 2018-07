Fórmula E anuncia piloto neto de campeão mundial de Fórmula 1

A Fórmula E já tinha no grid pilotos com o sobrenome Piquet, Senna e Prost. Agora, terá também um outro descendente de campeão mundial de Fórmula 1. A categoria confirmou nesta quinta-feira a chegada do americano Matthew Brabham, neto do australiano Jack Brabham, vencedor dos campeonatos de 1959, 1960 e 1966.

O piloto de 20 anos vai fazer a sua estreia na categoria da FIA para carros elétricos no próximo sábado, na segunda etapa do calendário. A corrida será em Putrajaya, na Malásia. Brabham entra na vaga do francês Charles Pic e será companheiro de equipe de Franck Montagny na Andretti.

Brabham foi o campeão de 2013 do Pro Mazda Championship e neste ano terminou em quarto lugar na Indy Lights. Além do avô do piloto, o tio, David Brabham, também correu pela Fórmula 1, mas teve passagens apagadas nas temporadas de 1990 e 1994 pelas equipes Brabham e Simtek, respectivamente.

A primeira etapa da Fórmula E foi em setembro, em Pequim, com a vitória do brasileiro Lucas di Grassi. Além dele, os representantes do País são Bruno Senna e Nelsinho Piquet. Outro piloto com sobrenome famoso é Nicholas Prost, filho de Alain Prost, francês tetracampeão mundial de Fórmula 1.