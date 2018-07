Fórmula E anuncia Punta del Este em substituição a São Paulo

Uma semana depois de confirmar o cancelamento da etapa de São Paulo, a organização da Fórmula E anunciou nesta quarta-feira que Punta del Este vai substituir a corrida paulistana na temporada 2018 da competição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que conta com motores elétricos.

A estreia de São Paulo foi cancelada a pedido da própria Prefeitura por causa da privatização do Complexo do Anhembi, local por onde passaria o circuito de rua que seria montado para a prova. A etapa paulistana deve integrar o calendário somente na próxima temporada, provavelmente após o fim do processo de privatização do Anhembi.

A corrida em Punta del Este vai acontecer exatamente na data em que estava programada a prova paulistana: 17 de março. Será o retorno da cidade uruguaia ao calendário da F-E. Punta del Este sediou corridas nas duas primeiras temporadas da categoria. E agora voltará para a quarta edição da competição.

A nova temporada da Fórmula E teve início no fim de semana passado, com duas corridas em Hong Kong. Com a inclusão de Punta del Este, no lugar de São Paulo, o calendário continuará com 14 provas entre dezembro deste ano e o fim de julho de 2018.