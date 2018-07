As dez etapas do campeonato de Fórmula E vão passar por circuitos de rua próximos a pontos turísticos ao redor do mundo, sem nenhuma parada no Brasil, pelo menos nesta primeira temporada, que começa em setembro. A prefeitura do Rio de Janeiro chegou a manifestar interesse, mas a ideia não prosseguiu, embora a FIA já tenha confirmado provas na América do Sul tanto no Uruguai quanto na Argentina.

A estreia será em Pequim (veja foto abaixo). Os carros vão passar perto das estruturas construídas para os Jogos de 2008, como o estádio Ninho do Pássaro e o Cubo d'Água, local onde foram realizadas as provas dos esportes aquáticos.

O único circuito da Fórmula 1 a ser usado no calendário da F-E será Mônaco. O único país também a receber duas etapas será os Estados Unidos (Miami e Long Beach) e o encerramento está marcado para 27 de junho do ano que vem nas ruas de Londres, Inglaterra. Correr nas avenidas da capital britânica, aliás, é o grande sonho do chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone.

Cada corrida deve ter uma hora de duração, com uma parada obrigatória para a troca de carro. Como as baterias não aguentam uma prova inteira, os pilotos vão ter de se adaptar à limitação. O sistema de pontuação será o mesmo da Fórmula 1, com a diferença do bônus de dois pontos para quem fizer a volta mais rápida.

CALENDÁRIO

1) Pequim, China - 13 de setembro

2) Putrajaya, Malásia - 22 de novembro

3) Punta del Este, Uruguai - 13 de dezembro

4) Buenos Aires, Argentina - 10 janeiro

5) A definir - 14 de fevereiro

6) Miami, Estados Unidos - 14 de março

7) Long Beach, Estados Unidos - 4 de abril

8) Monte Carlo, Mônaco - 9 de maio

9) Berlim, Alemanha - 30 de maio

10) Londres, Grã-Bretanha - 27 de junho