Fórmula Indy abre venda de ingressos para etapa de Brasília

A organização da Fórmula Indy abriu na última quarta-feira a venda de ingressos para a etapa de Brasília, no próximo dia 8 de março. Pela primeira vez a capital federal irá receber a corrida, que será realizada no autódromo Nelson Piquet e vai abrir a temporada da categoria. O lote inicial colocado à venda tem 50% de desconto e o valor das entradas varia de R$ 70 a R$ 150.

Os ingressos estão à venda no site da "Live Pass" e no Brasília Shopping, onde quem comprar não precisará pagar a taxa de conveniência. Os bilhetes dão acesso à corrida, no domingo, e também aos treinos livres de sexta-feira e às tomadas de tempos de sábado.

Das 17 etapas da Fórmula Indy em 2015 a etapa de Brasília é a grande novidade. Nas últimas quatro edições da prova no Brasil, em São Paulo, o traçado utilizado foi um circuito de rua, no Anhembi. Agora, será no autódromo. Dois pilotos brasileiros têm presença confirmada na teamporada: o atual vice-campeão Helio Castroneves, pela Penske, e Tony Kanaan, sétimo colocado em 2015, que defenderá a Chip Ganassi.

Valores do lote promocional, equivalente ao custo de meia-entrada (50% do preço normal). Taxa de conveniência não inclusa:

Setor A: R$ 70

Setor B: R$ 80

Setor C: R$ 85

Setor D: R$ 85

Setor E: R$ 150

Setor F: R$ 85

Setor G: R$ 85

Setor H: R$ 85

Setor I: R$ 150

Setor J: R$ 150

Posto de venda no Brasília Shopping: SCN Quadra 05 Bloco A, 2º Subsolo Loja 1, G2 2º subsolo, Asa Norte - Brasília-DF.