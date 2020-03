Fórmula Indy cancela as 4 primeiras etapas da temporada por causa do coronavírus

suspendeu, nesta sexta-feira, sua temporada até o final de abril devido ao. A categoria deveria ter sua primeira prova do ano neste domingo nas ruas de Saint Petersburgo, na Flórida, sem espectadores. Outras três corridas foram canceladas: Birmingham (5 de abril), Long Beach (19 de abril) e Austin (26 de abril).

"Depois de ponderá-lo cuidadosamente, incluindo comunicações regulares com nossos promotores, funcionários da saúde e administradores municipais em nossos mercados com relação ao COVID-19, tomamos a decisão de cancelar todos os eventos até o fim de abril", informou a Indy por meio de um comunicado. "A segurança de nossos fãs, participantes, funcionários, parceiros e a imprensa sempre serão nossa prioridade máxima."

O norte-americano Josef Newgarden, atual campeão da Indy, soube do cancelamento no saguão do hotel onde está hospedado a poucos metros da entrada do circuito de rua. "Vivemos tempos loucos."

A Nascar, categoria mais popular dos Estados Unidos, adiou as próximas duas semanas de sua temporada pela "segurança e bem-estar de nossos fãs, concorrentes, funcionários e todos os associados ao nosso esporte."

A Nascar apenas suspendeu a corrida de domingo em Atlanta e a do dia 22 em Miami. Ambos os eventos deveriam ser realizados sem espectadores.

A Fórmula 1 cancelou sua corrida inaugural da temporada, neste domingo, na Austrália e anunciou o adiamento das corridas no Bahrein e Vietnã. No mês passado, a corrida da China também já havia sido adiada.