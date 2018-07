Fórmula Indy fixa etapa de São Paulo para o mês de maio

Com isso, a etapa de São Paulo será sempre a que antecede a realização das 500 Milhas de Indianápolis, prova mais tradicional do calendário da Indy, que acontece no último domingo de maio e antecede o Memorial Day, feriado nacional nos Estados Unidos marcado para a última segunda-feira do mês.

Assim, a corrida de São Paulo ajudará a "esquentar" o clima para as prova norte-americana que neste ano está marcada para o dia 29 de maio. A situação foi comemorada pelos promotores da etapa paulistana da Fórmula Indy, já que deverá aumentar o interesse para a prova brasileira.

Em 2010, a primeira edição da etapa de São Paulo na Indy aconteceu no dia 14 de março, abrindo a última temporada. A prova foi afetada pela chuva e, por causa disso, teve sua data alterada neste ano, também por conta da realização do carnaval no Sambódromo, que compõe o circuito do Anhembi, em março. Agora, porém, a mudança da corrida para maio é definitiva.