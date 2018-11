Cinco motivos para acompanhar o GP do Brasil de Fórmula 1

Lewis Hamilton já é o campeão da Fórmula 1 na temporada, mas o GP do Brasil, em Interlagos, ainda promete muita emoção. A corrida acontece neste domingo, às 15h10 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo, e guarda atrativos para os fãs acompanharem a prova de F1. A penúltima etapa do ano reserva expectativas variadas, como despedida, marcas pessoais, disputa no Mundial de Construtores e, é claro, o habitual clima instável que ronda a corrida paulista.

Confira cinco principais motivos para acompanhar a corrida de F1 neste domingo. Mas antes, veja o que de melhor está acontecendo no Autódromo de Interlagos.

Adeus de Fernando Alonso

O espanhol bicampeão do mundo faz a última prova da carreira em Interlagos. A pista foi o local onde o piloto garantiu seus dois títulos, em 2005 e 2006. Agora na McLaren, ele será tema de homenagens. O GP do Brasil será a penúltima corrida dele na categoria.

Mais um show de Max Verstappen?

Quinto lugar no grid, o holandês é sempre promessa de emoção. Em 2016 o piloto da Red Bull fez 14 ultrapassagens na corrida disputada sob chuva e detém o recorde de volta mais rápida da pista. Por ser muito competitivo, ele tentará alguma nova façanha.

Mundial de Construtores em disputa

A disputa por equipes ainda está em aberto nesta temporada. A Mercedes tem grande vantagem sobre a Ferrari na disputa entre os construtores, porém aguarda uma definição da disputa em Interlagos. A conta mais simples para confirmar o título é a escuderia alemã conseguir a vitória na prova.

Campeão Lewis Hamilton larga na pole

O inglês pentacampeão tem um histórico irregular na prova brasileira. Apesar de ter sido pole position três vezes (como é agora neste ano), ele venceu somente uma vez em 11 tentativas. Hamilton tem dito nos últimos dias que gosta da pista e do público brasileiro. Resta agora o piloto melhorar o retrospecto.

Chuva sempre causa emoção extra

As nuvens carregadas têm rondado o autódromo de Interlagos nos últimos dias. A previsão do tempo indica a possibilidade de pancadas espalhadas durante a corrida. Isso significa que possivelmente os pilotos terão de alternar os pneus seco para compostos de pista úmida ao longo da prova. Se isso se concretizar, o público verá uma disputa muito emocionante.