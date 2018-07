Foto de rosto machucado de Ecclestone vira propaganda

Uma fotografia de Ecclestone com um olho roxo e o rosto arranhado, cedida pelo próprio chefão da Fórmula 1, está sendo utilizada em anúncio de relógios da marca Hublot. O slogan cita o dirigente dizendo: "Veja o que as pessoas fazem para ter um Hublot". O anúncio também diz: "Hublot condena todas as formas de violência e racismo".

Jean-Caudé Biver, presidente-executivo da Hublot, disse que Ecclestone tem "um tipo de humor britânico", forneceu a imagem e sugeriu a campanha publicitária. Biver revelou que os anúncios serão publicados em jornais por três dias.