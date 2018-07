Francês da Red Bull domina novo treino de jovens da F1

Vergne é piloto de testes da Red Bull e deu mais uma demonstração do domínio da escuderia, que já garantiu os títulos do Mundial de Pilotos, com o alemão Sebastian Vettel, e do Mundial de Construtores por antecipação. E desta vez o piloto francês melhorou de forma significante o tempo que havia estabelecido na última quarta. Ao cravar 1min38s917, ele obteve marca que foi apenas pouco mais de quatro décimos mais lenta do que obtida por Vettel no treino de classificação para o GP de Abu Dabi, no qual o bicampeão mundial largou na pole.

Vergne, por sinal, foi quase dois segundos mais rápido que o segundo colocado nos treinos desta quinta, o britânico Sam Bird, da Mercedes, que cravou 1min40s897 e ficou logo à frente do francês Jules Bianchi, da Ferrari, o terceiro com o tempo de 1min41s347. Já a McLaren figurou na quarta posição com o também britânico Oliver Turvey (1min41s513).

Esse foi o último dia de treinos desta semana para jovens da Fórmula 1, que no próximo dia 27 terá o GP Brasil, última etapa da temporada de 2011. Um das sessões livres da prova que será realizada no circuito de Interlagos, em São Paulo, contará com a presença do brasileiro Luiz Razia, que na última quarta ficou em nono lugar nos treinos para novatos da categoria, pilotando um carro da Lotus.

Confira a classificação dos treinos desta quinta-feira em Abu Dabi:

1.º Jean-Eric Vergne (FRA/Red Bull), 1min38s917

2.º Sam Bird (GBR/Mercedes), 1min40s897

3.º Jules Bianchi (FRA/Ferrari), 1min41s347

4.º Oliver Turvey (GBR/McLaren), 1min41s513

5.º Max Chilton (GBR/Force India), 1min41s575

6.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min42s049

7.º Mirko Bortolotti (ITA/Williams), 1min43s277

8.º Kevin Ceccon (ITA/Toro Rosso), 1min43s686

9.º Alexander Rossi (EUA/Lotus), 1min44s283

10.º Jan Charouz (RCH/Renault), 1min44s470

11.º Stefano Coletti (MON/Toro Rosso), 1min44s545

12.º Nathanael Berthon (FRA/Hispania), 1min45s839

13.º Robert Wickens (GBR/Virgin), 1min45s934

14.º Charles Pic (FRA/Virgin), 1min46s348