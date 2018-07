Franceses vencem quarta etapa seguida no Rally dos Sertões

GOIÂNIA - A dupla Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret conquistou nesta segunda-feira a quarta vitória seguida na 21ª edição do Rally dos Sertões, após um percurso total de 487 quilômetros, dos quais 295 de trecho cronometrado, entre Porangatu (GO) e Natividade (TO). Com o resultado, a vantagem agora é de 45 minutos sobre Klever Kolberg/Flavio França, que ficaram em terceiro lugar.

A segunda colocação do dia ficou o tetracampeão Guilherme Spinelli e seu navegador Youssef Haddad. Eles sobem cinco posições, ocupando agora o sexto lugar. Na disputa dos caminhões pesados, que teve especial mais curta (135 km), terceira vitória do trio Edu Piano/Solon Mendes/Antonio Sales, que assumiu a liderança que estava com o trio Guido Salvini/Flavio Bisi/ Fernado Chwaigert. A diferença entre ambos que ontem era de 22 minutos subiu para 29 minutos hoje. Hoje, os competidores seguem de Natividade até Palmas.

Resultado 5ª etapa Carros (extra-oficial):

Geral

1. STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET 03:47:50

2. GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD 03:54:14

3. KLEVER KOLBERG/FLAVIO FRANÇA 04:00:52

4. JOAO CARDOSO/SIDINEI BROERING 04:03:25

5. LUCAS MORAES/WEIDNER MOREIRA 04:04:26

6. JOAO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI 04:06:01

7. LUIZ FACCO/HUMBERTO RIBEIRO 04:13:37

8. MARCOS CASSOL/LUIS FELIPE ECKEL 04:14:17

9. MARCUS COTTON/EDUARDO COSTA 04:16:09

10. CRISTIAN BAUMGART /BECO ANDREOTTI 04:18:32

T1 FIA

1. STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET 03:47:50

2. GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD 03:54:14

Protótipos T1

1. KLEVER KOLBERG/FLAVIO FRANCA 04:00:52

2. JOAO CARDOSO/SIDINEI BROERING 04:03:25

3. LUCAS MORAES/WEIDNER MOREIRA 04:04:26

Pró Brasil

1. LUIZ FACCO/HUMBERTO RIBEIRO 04:13:37

2. MARCOS CASSOL/LUIS FELIPE ECKEL 04:14:17

3. MARCUS COTTON/EDUARDO COSTA 04:16:09

Super Prodution

1. GLAUBER FONTOURA/MINAE MIYAUTI 04:19:37

2. RAFAEL CASSOL/LELIO CARNEIRO JR. 04:33:19

3. GUNTER HINKELMANN/PIPO MIRONE 04:47:36

Production T2

1. WILLEM VAN HEES/DORIS VAN HEES 04:53:21

2. CRISTIANO ROCHA/ANDERSON GERALDI 05:02:11

3. ULYSSES MARINZECK FILHO/JOAO VICTOR RIBEIRO 05:06:43