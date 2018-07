Franchitti vence batalha contra as Penske e ganha a Indy 500

Mantendo-se sempre entre os primeiros, e ganhando uma verdadeira batalha contra os carros da Penske, Dario Franchitti, da Ganassi, dominou e venceu com autoridade as 500 Milhas de Indianapolis deste domingo. Dan Wheldon, da Panther, foi o segundo e Marco Andretti, da Andretti, completou o pódio em terceiro, numa corrida que terminou com bandeira amarela - provocada pelo horroroso acidente de Mike Conway, Dreyer & Reinbold. Vencedor também em 2007, o escocês comemorou a sua segunda vitória no tradicional circuito.

Entre os brasileiros, o melhor colocado foi Hélio Castroneves, da Penske, que terminou em nono. Tony Kanaan, que largou em penúltimo, chegou em 11.º com seu Andretti. Mario Romancini, da Conquest, foi o 13.º - melhor estreante da corrida. Bia Figueiredo, da Dreyer & Reinbold, rodou na tentativa de escapar dos destroços do carro de Conway, batendo a quatro voltas do final. Vitor Meira, Raphael Matos, Mario Morais e Bruno Junqueira não completaram.

CLASSIFCAÇÃO 1.° - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 200 voltas 2.° - Dan Wheldon (ING/Panther), a 0s1536 3.° - Marco Andretti (EUA/Andretti), a 20s9875 4.° - Alex Lloyd (ING/Dreyer & Reinbold) a 20s9876 5.° - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 21s4922 6.° - Danica Patrick (EUA/Andretti), a 21s7560 7.° - Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), a 25s9761 8.° - Will Power (AUS/Penske), a 30s2474 9.° - Helio Castroneves (BRA/Penske), a 33s0137 10.° - Alex Tagliani (CAN/Fazzt), a 34s2482 11.° - Tony Kanaan (BRA/Andretti), a 59s5957 12.° - Graham Rahal (EUA/Rahal Letterman), a 59s9739 13.° - Mário Romancini (BRA/Conquest), a 1min05s6744 14.° - Simona de Silvestro (SUI/HVM), a 1min01s6745 15.° - Tomas Scheckter (AFS/Dreyer & Reinbold), a 1 volta 16.° - Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt), a 1 volta 17.° - Ed Carpenter (EUA/Vision), a 1 volta 18.° - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), a 2 voltas 19.° - Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold), a 2 voltas 20.° - Takuma Sato (JAP/KV), a 2 voltas 21.° - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer & Reinbold), a 4 voltas 22.° - Bertrand Baguette (BEL/Conquest), a 17 voltas ABANDONOS Sebastian Saavedra (COL/Bryan Herta), 159/acidente Ryan Briscoe (AUS/Penske), 147/acidente Ernesto Viso (VEN/KV), 139/abandono Sarah Fisher (EUA/Sarah Fisher), 125/abandono Vitor Meira (BRA/A.J.Foyt), 105/acidente Hideki Mutoh (JAP/Newman-Haas-Lanigan), 76/abandono Raphael Matos (BRA/De Ferran Luczo Fragon), 72/acidente John Andretti (EUA/Petty Andretti), 62/acidente Mario Moraes (BRA/KV), 17/acidente Bruno Junqueira (BRA/Fazzt), 7/acidente Davey Hamilton (EUA/De Ferran Luczo Dragon), 0/acidente (Atualizado às 21h03)

Franchitti, Castroneves e Ryan Briscoe (Penske) lideraram a primeira parte da corrida, juntamente com Will Power (Penske), que deixou a luta pelas primeiras posições após um erro na primeira parada, quando o piloto deixou o box arrastando um pedaço da mangueira de reabastecimento e teve parar novamente, além da punição de drive thru (passagem lenta pelo box), o que acabou estragando o seu desempenho na restante da prova.

Com o passar do tempo, os carros da Penske foram saindo da briga. Depois do problema de Power logo no começo, Briscoe abandonou na volta 147 ao bater sozinho na entrada da reta dos boxes.

Com problemas de equilíbrio desde a metade da prova, Castroneves apostou em uma corrida tática, mudando a estratégia na parte final da corrida, apostando na economia de combustível e em um grande número de bandeiras amarelas, o que acabou não acontecendo.

Largando na penúltima posição, Kanaan fez uma brilhante corrida de recuperação e chegou a ocupar a segunda posição no último quarto de prova. Ele também apostou em uma tática diferente, mas acabou tendo de fazer uma parada no box no final, no momento em que mais ameaçava a vitória de Franchitti.

Dois incidentes curiosos aconteceram ao mesmo tempo. Scott Dixon e Raphal Matos perderam uma roda de seus carros durante a segunda parada nos boxes, na volta 69. Apesar do problema momentâneo, tanto a equipe Ganassi quanto a De Ferran Luczo Dragon conseguiram recolocar as rodas e seus pilotos seguiram na corrida.

ACIDENTE. Faltando apenas duas voltas para o final, numa disputa de posição, Conway acabou rodando após tocar rodas com o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti. O inglês, após a rodada, decolou e espatifou seu carro na proteção acima do muro. O carro ficou partido ao meio, tamanha a violência da batida, mas o piloto se mostrou consciente durante o atendimento para a sua retirada da célula de sobrevivência.

A batida provocou a entrada do Pace Car e a corrida terminou sob bandeira amarela. Melhor para Franchitti, que pode comemora antecipadamente sua segunda vitória nas 500 Milhas.

MUDANÇAS. Por conta de algumas ultrapassagens durante a bandeira amarela após o acidente de Conway, a direção de prova mudou o resultado e divulgou uma nova classificação, com Marco Andretti subindo da sexta para a terceira posição. Romancini ganhou o 13.º posto de Simona de Silvestro.

James Miller/AP

Carro de Conway fica destruído após batida na tela de proteção, acima do muro

(Atualizado às 21h03)