Frank Williams não tem planos de se aposentar, diz filha Claire Aos 73 anos, Frank Williams não tem planos de se aposentar na Fórmula 1. De acordo com Claire Williams, filha e diretora-adjunta da equipe de Felipe Massa, o fundador e chefe do time inglês pretende seguir trabalhando até não ter mais forças. "Até o dia em que o encontraremos com o rosto caído sobre a mesa", afirmou a filha.