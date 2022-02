Gabriel Bortoleto entrará para a história da Stock Car em Interlagos

Gabriel Bortoleto quebrará um recorde da Stock Car mesmo sem ter idade para tirar sua CNH no Brasil. Neste domingo (13), ao disputar a Corrida das Duplas em Interlagos, o jovem piloto de pouco mais de 17 anos se tornará o mais jovem da história da maior categoria do automobilismo brasileiro a competir em uma prova, quebrando um recorde de 2019.

Convidado de Gaetano di Mauro, Gabriel Bortoleto está perto de se tornar o participante mais precoce da Stock Car na história. Nascido em 14 de outubro de 2007, o piloto chegará ao dia da Corrida de Duplas com 17 anos, 3 meses e 29 dias. Ao largar no domingo, o paulista vai quebrar uma marca que hoje pertence a Marcel Coletta, que estreou na categoria com 17 anos e 5 meses na abertura da temporada 2019.

Gabriel Bortoleto disputa a Fórmula Regional Europeia by Alpine, a FRECA. Em sua temporada de estreia na categoria, competindo pela FA Racing, o brasileiro subiu uma vez ao pódio e terminou com o quinto lugar entre os pilotos que estavam no ano de estreia. Na última semana, através de suas redes sociais, Bortoleto não escondeu a felicidade de estar na Corrida das Duplas.

“Feliz em anunciar que estarei participando da etapa de duplas na Stock Car pela KTF Sports com uma pessoa muito especial, que considero um irmão, obrigado pelo convite Gaetano Di Mauro, vamos para cima!”

Misturando gerações

Mesmo tendo a estreia do piloto mais jovem da história da Stock Car, a Corrida das Duplas de 2022 também será feita de um encontro de gerações. Além de Gabriel Bortoleto, o grid em Interlagos terá mais de 20 pilotos jovens e que buscam mostrar que podem começar sua trajetória tendo destaque na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Por outro lado, a Corrida das Duplas em Interlagos contará com grandes da modalidade no Brasil e no mundo que já deixaram a juventude para trás. Rubens Barrichello, Tony Kannan, Cacá Bueno, Felipe Massa e Timo Glock, que já passaram ou estão próximos de completar 40 anos de idade, estarão no autódromo de Interlagos neste domingo (13).