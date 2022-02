Gabriel Casagrande confirma o favoritismo e vence a 1ª etapa da Stock Car 2022 em Interlagos

O atual campeão venceu a primeira. Na abertura da temporada de 2022 da Stock Car, Gabriel Casagrande confirmou o favoritismo e venceu a primeira corrida deste domingo (13). Liderando de ponta a ponta, o piloto foi pouco incomodado durante todo o tempo e ficou com a vitória. Na disputa dos convidados na Corrida das Duplas, Enzo Elias ficou com a primeira colocação.

Além de vencer a abertura da temporada da Stock Car, Gabriel Casagrande saiu como o grande vencedor do domingo. Isso aconteceu porque Gabriel Robe, parceiro de Casagrande na corrida das Duplas, fechou a segunda prova com o quarto lugar e fez com que a parceria fosse a que mais pontuou na etapa de abertura da Stock Car, com 41 pontos.

Como foi a primeira corrida

O momento da largada em Interlagos foi tenso. Logo na primeira curva, Thiago Camilo atacou e Gabriel Casagrande segurou a primeira posição usando o traçado da pista ao seu favor. Mais para trás, os toques aconteceram e alguns pilotos tiveram que ir para o box, como foi o caso de Rubens Barrichello.

No decorrer dos 30 minutos de corrida, Casagrande manteve a ponta sem sustos. Já para o restante dos pilotos, a disputa foi muito intensa. Com a grande maioria buscando as ultrapassagens, principalmente na luta para entrar no top 5, a emoção se manteve até o fim.

Nos minutos finais, Gabriel Casagrande seguiu controlando o ritmo das voltas e terminou a corrida com a vitória. Thiago Camilo, que largou na segunda posição, ficou em segundo e Daniel Serra completou o pódio da primeira prova da Stock Car em 2022.

“Foi uma corrida difícil apesar de não ter parecido. A gente sofre bastante com o desgaste de pneu. Consegui controlar um pouco o uso do botão de ultrapassagem, mas precisei usar para manter a minha posição. Agora é ver o que a gente consegue nessa segunda corrida”, comentou Thiago Camilo.

"Foi muito bom. Estou muito feliz de começar a temporada desse jeito e tenho que agradecer a minha equipe por isso e também o meu parceiro por tudo que ele fez na segunda corrida", disse Casagrande, vencedor da prova, e conquistou pontos pelo bom desempenho da dupla na segunda corrida.

Disputa dos convidados

Na segunda prova da Corrida das Duplas, os pilotos titulares da temporada da Stock Car deram lugar para os convidados. Por conta do regulamento, o carro que venceu a primeira corrida troca de lugar com o décimo no grid de largada da segunda. O mesmo acontece com o segundo e o nono, o terceiro e o oitavo e assim por diante.

Diferente do que aconteceu na abertura da temporada, os pilotos foram cautelosos no começo e passaram a atacar em busca das ultrapassagens em um segundo momento. Desta forma, o destaque ficou com Gabriel Robe.

Largando em décimo, o piloto fez a primeira parte dos 30 minutos de maneira agressiva e se colocou no top 6 da prova. Além disso, por conta de um erro no box de Albert Costa, Enzo Elias assumiu a liderança da disputa e passou a abrir vantagem.

Na reta final, Costa e Elias protagonizaram um verdadeiro duelo pela primeira posição. Conseguindo cortar a diferença a cada volta, Albert encostou em Enzo para a última volta em Interlagos. Nela, Elias controlou o seu ritmo, manteve a liderança e venceu a segunda prova da Corrida das Duplas. O pódio foi completado com Albert Costa em segundo e Augusto Farfus foi o terceiro colocado.