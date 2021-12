Gabriel Casagrande diz realizar sonho de infância ao marcar nome na história com título da Stock Car

O mais novo campeão da Stock Car Pro Series, Gabriel Casagrande, comemorou muito o título conquistado neste domingo, 12, em Interlagos, e afirmou que levantar o troféu é a realização de um sonho de infância e que colocar seu nome entre os campeões da categoria é 'indescritível'.

“Quando eu corria de kart eu falava que queria ser campeão da Stock Car, não era muito vislumbrado com esse negócio de Fórmula 1”, revelou o piloto de 26 anos. “Deu tudo certo e agora eu estou muito aliviado por ter marcado meu nome na história. Eu espero que seja só o primeiro, que a gente consiga disputar ainda muitos outros da forma que a gente disputou, e ganhar mais alguns”.

O piloto entra na prateleira dos campeões da principal categoria do automobilismo brasileiro, agora com 19 nomes, ao fazer 378 pontos na temporada. Os dois terceiros lugares nas corridas deste domingo impediram Daniel Serra, vice-campeão, de conquistar seu tetracampeonato e deram o troféu inédito ao jovem paranaense.

“É um misto de alívio e felicidade. Muito feliz por todo mundo, pela minha equipe, eles passaram maus bocados aí durante uns anos e agora a gente coroa todo esse trabalho com esse título”, afirmou Casagrande.

O alívio veio após a ansiedade declarada antes da Super Final, mas agora o campeão promete muita comemoração e muito churrasco com a família e amigos que vieram do Sul até Interlagos para prestigiar o piloto. Isso tudo pelo menos até as preparações para a temporada 2022 que começa mais cedo que das últimas vezes, já em fevereiro.

“Obviamente que eu vou celebrar um pouquinho, pelo menos até o réveillon aí e depois a gente já começa a se preparar mais uma vez, porque a temporada do ano que vem promete e a gente vai tentar fazer ainda melhor para que nenhum concorrente possa levar, e que a gente mantenha esse título aqui dentro da A. Mattheis Vogel”.