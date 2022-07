Gaetano Di Mauro vence primeira prova da sexta etapa da Stock Car, marcada por safety car e acidente

Gaetano Di Mauro teve a prova entregue para si, já que os três carros à sua frente tiveram que fazer suas paradas obrigatórias nas últimas voltas. Ele venceu a primeira corrida da sexta etapa da Stock Car. César Ramos e Matias Rossi completaram o pódio.

A corrida foi marcada por um alto número de entradas do safety car, especialmente por conta de acidentes e também pelas condições de pista, que estava molhada em decorrência da chuva na região do Velopark, no Rio Grande do Sul.

Leia Também Nelsinho Piquet faz recuperação e conquista a segunda corrida da quinta etapa da Stock Car

A CORRIDA

A prova começou a ser disputada com o safety car e, logo após a saída dele, Marcos Gomes, que liderava a corrida, sofreu um acidente e provocou uma nova entrada do safety car. Allam Khodair também bateu com força e também precisou ser retirado do circuito. Na 10ª volta, Felipe Massa usou o fan push para tentar chegar à liderança da prova, mas saiu do traçado ideal, foi para fora da pista e, num solavanco, a frente do carro ficou estragada. Fim de prova para ele, além de uma rápida entrada do safety car.

Felipe Baptista assumiu a liderança após a batida de Marcos Gomes e passou a ser seguido por Guilherme Salas, que se aproveitou do acidente de Felipe Massa. Gabriel Casagrande, líder do campeonato, perdeu o controle do carro e rodou na pista, saindo da prova. Na saída de box, Diego Nunes se chocou com a parede.

A um minuto do final, Júlio Campos teve de ir ao box para fazer sua parada obrigatória e perdeu a liderança da prova. Denis Navarro, que estava em segundo, também teve de fazer o mesmo, assim como Rubens Barrichelo. Os três tinham parado durante uma das entradas do safety car. Por conta disso, Gaetano di Mauro assumiu a liderança da prova, embora seu carro estivesse com um pouco de fumaça. Lucas Foresti, no fim da corrida, sofreu uma batida e, com o carro destruído, conseguiu completar a prova. Depois, o carro começou a pegar fogo, mas foi o suficiente para passar pela linha de largada.