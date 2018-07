Galid Osman faz primeira pole da carreira na Stock Car

Osman foi a única surpresa entre os mais rápidos do treino deste sábado. Marcos Gomes foi apenas 0s007 mais lento e vai largar em segundo, com Thiago Camilo, da mesma equipe do pole, saindo em terceiro. Max Wilson, Rubinho Barrichello e Daniel Serra fecham as três primeiras filas, com pouco mais de um décimo de segundo separando os seis pilotos.

Líder do campeonato, Cacá Bueno sai no confortável 10.º lugar. Afinal, a etapa tem duas baterias e, na segunda delas, o grid de largada é formado a partir do resultado da primeira delas, na ordem inversa. Assim, se Cacá mantiver o 10.º lugar, larga na frente na bateria menor, de 20 voltas. A primeira largada em Curitiba está prevista para as 13h05 deste domingo. A segunda bateria começa às 14h20.