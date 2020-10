Gasly renova com a AlphaTauri para 2021 e deixa disputa por vaga na Red Bull

Pierre Gasly será um dos pilotos da AlphaTauri na temporada 2021 da Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a equipe de Faenza anunciou a renovação do contrato do piloto francês, que fez sua estreia na categoria em 2017 e desde então compete por ela, exceto por uma breve passagem pela Red Bull, equipe para a qual era especulada a possibilidade de retorno no próximo ano.

Após competir pela então Toro Rosso em 2017 - estreou na 15ª etapa daquela temporada - e 2018, Gasly tinha sido o escolhido para a vaga do australiano Daniel Ricciardo na Red Bull no campeonato de 2019, mas só permaneceu lá por 12 corridas, sendo trocado pelo tailandês Alexander Albon e retornando depois para a equipe satélite.

A partir daí, Gasly tem conseguido bons resultados. Ele foi pela primeira vez ao pódio no ano passado, com o segundo lugar no GP do Brasil. E nesta temporada venceu o GP da Itália. Atualmente, ocupa o nono lugar no Mundial de Pilotos com 63 pontos. Agora, então, renovou o seu contrato com AlphaTauri, fato celebrado por ele.

"Estou extremamente feliz por continuar com a AlphaTauri por mais uma temporada! Este ano está indo muito bem e estamos no caminho certo para ter a temporada de maior sucesso da história da equipe. Sinto que temos uma relação muito forte, conseguimos aproveitar todas as oportunidades que surgiram em nosso caminho, a melhor no GP da Itália. Vencer minha primeira corrida de Fórmula 1 em Monza foi um momento muito especial para mim, e foi muito doce entregar uma segunda vitória na história do time, então estou muito orgulhoso disso", disse.

A AlphaTauri não anunciou quem será o companheiro de Gasly em 2021 - nesta temporada, vem sendo o russo Daniil Kvyat. Mas a renovação do seu contrato encerra os rumores de que ele poderia ser o escolhido para formar dupla com o holandês Max Verstappen na Red Bull em 2021.

"Vou fazer o meu máximo para impulsionar a equipe e assumir toda a minha responsabilidade para levá-la o mais longe possível. Estou ansioso para o desafio do próximo ano e continuar com a AlphaTauri como uma marca de moda premium e uma equipe de corrida, para continuar realizando o máximo possível para alcançar ainda mais sucesso no futuro", concluiu Gasly.