Russell surpreende e conquista 1ª pole position da carreira no GP da Hungria de Fórmula 1

George Russell conquistou a primeira pole position de sua carreira na manhã deste sábado no GP da Hungria. O piloto britânico cravou um tempo espetacular de 1min17s377 no Q3 e largará em primeiro. O dia não foi nada bom para a Red Bull, que teve Sérgio Perez eliminado no Q2 e Max Verstappen ficando apenas com a 10ª posição, o que pode esquentar a disputa pela liderança do campeonato. Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, fecham o top 3 nesta ordem.

"Estou na lua. Absolutamente eletrizante. O tempo da volta foi se aproximando, eu cruzei a linha e vi que fui P1 e foi uma sensação incrível. Ontem foi talvez a pior sexta-feira do ano e nós trabalhamos muito para recolocar o time na pista. Precisamos olhar de onde veio a melhora hoje. Não há pontos para classificação, precisamos focar na corrida. Geralmente a Mercedes é melhor na corrida, mas a Ferrari também está muito forte", afirmou o jovem piloto britânico após o grid histórico que garantiu a pole número 136 para a Mercedes.

Líder do campeonato, Verstappen chegou a se queixar no rádio que faltou potência no carro. A Red Bull esvaziou rapidamente os boxes e buscará encontrar formas de reverter o cenário até a corrida no domingo. Outro abaixo do desempenho esperado foi Lewis Hamilton, sétimo colocado, que ficou a quase oito décimos do companheiro de Mercedes. Lando Norris, Estaban Ocon, Fernando Alonso, Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Verstappen completam o top 10.

A classificação começou já com a Mercedes se destacando. A equipe fez a dobradinha no Q1 com a liderança de Hamilton e Russell. Já no Q2 a ponta do grupo ficou com a disputa entre Verstappen e Leclerc. A grande surpresa do Q2 foi a não classificação de Sergio Pérez, piloto da Red Bull. O mexicano largará na 11ª colocação neste domingo.

Sebastian Vettel bateu o carro durante o terceiro treino livre. O veículo da Aston Martin precisou de alguns reparos para a disputa do treino classificatório e o alemão não passou do Q1, ficando em 18º. Nicholas Latifi surpreendeu ao garantir o melhor tempo do TL3, batendo Leclerc. Ainda mais surpreendente, o canadense da Williams ficou em último no Q1 e largará atrás de toda a fila de pilotos.

Com nuvens muito escuras e carregadas sob o céu do Circuito Hungaroring, o treino classificatório foi todo disputado com a pista seca. Segundo a previsão, a possibilidade de chuva aumenta para o momento da corrida neste domingo. A largada está marcada para às 10h.

Confira o grid de largada para o GP da Hungria:

1.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min17s377

2.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min17s421

3.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min17s567

4.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min17s769

5.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min18s018

6.º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min18s078

7.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min18s142

8.º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min18s157

9.º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min18s379

10.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min18s823

--------------------------------------------------------

11.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min18s516

12.º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min18s573

13.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min18s825

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min19s137

15.º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min19s202

---------------------------------------------------------

16.º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min19s240

17.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min19s256

18.º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min19s273

19.º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min19s527

20.º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min19s570