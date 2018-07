Giedo Van der Garde assume vaga de piloto de testes da Sauber

HINWIL - A Sauber anunciou nesta terça-feira seu novo piloto de testes para 2014 na Fórmula 1. O holandês Giedo van der Garde chega para a função depois de uma temporada como titular da Caterham. Segundo a equipe suíça, ele terá a oportunidade de pilotar em vários treinos livres de sexta-feira ao longo da temporada.

"Estamos felizes por ter o Giedo van der Garde na equipe", declarou a chefe da Sauber, Monisha Kaltenborn. "Ele tem quatro anos de experiência na GP2 e pilotou durante um ano na Fórmula 1. Estas são boas credenciais para trabalhar com sucesso em nossa equipe", completou.

O próprio piloto celebrou a chegada, mas disse que espera saltar para a posição de titular em 2015. "Considero um passo importante na minha carreira. É meu objetivo ajudar a equipe a desenvolver o novo carro", afirmou. "Mas, claro, sou um piloto de corrida e quero mostrar à equipe e a todos que sou capaz e mereço um lugar para pilotar pela Sauber em 2015."

Van der Garde teve seu ano de estreia na categoria em 2013, mas, com um carro muito abaixo dos concorrentes, pouco pode fazer. A 14.ª colocação no GP da Hungria foi seu melhor resultado no ano, mas a Sauber se apoia no bom retrospecto do holandês em outras categorias para manter a confiança nele.

"Em muitas oportunidades o Giedo mostrou seu talento como um piloto de corrida. Ao mesmo tempo, a equipe gostaria que ele desenvolvesse mais a fundo suas habilidades. Giedo tem a atitude correta para dar mais este passo à frente", comentou Monisha Kaltenborn.