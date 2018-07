Glock garante estar recuperado para o GP da Inglaterra

"Em geral, eu estou me sentindo muito melhor", disse, em comunicado oficial publicado no site da Marussia. "Ainda me sinto um pouco fraco nas pernas, mas eu estou bem. Foi, obviamente, muito decepcionante que eu tenha sido forçado a perder a corrida em Valência, mas essa é a forma que acontece às vezes. Você não pode simplesmente ignorar os sintomas que eu estava sentindo".

Na semana passada, mesmo com os problemas estomacais, Glock deu 44 voltas nos treinos livres no circuito de Valência, mas foi aconselhado pelos médicos a não participar do treino de classificação e da corrida. "Eu agora estou no meu caminho para uma recuperação completa, embora eu ainda precise de alguns dias antes de estar autorizado a treinar novamente", disse.

Glock ainda não somou pontos na temporada 2012 da Fórmula 1 após a realização de oito corridas. A 14ª colocação nas provas da Austrália e de Mônaco foram os melhores resultados do piloto da Marussia.