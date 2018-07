Glock garante que continua na equipe Virgin em 2011 O piloto alemão Timo Glock tratou de acabar nesta sexta-feira com as especulações na imprensa de que estaria tentando trocar de equipe, ao garantir que continua na Virgin na próxima temporada da Fórmula 1. Mas ele também revelou que a permanência do brasileiro Lucas di Grassi, que foi seu companheiro neste ano, ainda não está assegurada.