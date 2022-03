Goiânia recebe a segunda etapa da Stock Car 2022 com um traçado marcado por emoção

Os pilotos irão acelerar no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna neste domingo (20), pela segunda etapa da Stock Car 2022. Com Rubens Barrichello largando na pole position, a maior categoria do automobilismo brasileiro reencontrará um traçado que é pura emoção. O Estadão transmite, ao vivo, todas as emoções da etapa a partir das 15h pelo YouTube.

Foi no mesmo traçado escolhido para a prova deste domingo, o anel externo do autódromo de Goiânia, que na última temporada Ricardo Maurício superou Thiago Camilo por meros dez milésimos de segundo (0s010), ou o equivalente a apenas 50 centímetros de pista, o fim de prova mais apertado da história da Stock Car, mesmo depois de terem disputado mais de 75 km de corrida.

Além do feito histórico, o treino de classificação deste sábado também mostrou que emoção não vai faltar na prova disputada na capital goiana. Dos 33 carros que foram para a pista fazer a tomada de tempo, 31 estão separados por apenas um segundo.

A primeira das duas provas que fazem parte da segunda etapa do campeonato tem largada neste domingo, a partir de 15h10, com transmissão da Band e do SporTV 3, além das mídias oficiais da Stock Car, Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e Facebook do Estadão.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Stock Car em Goiânia:

1º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 50s111

2º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) - 50s256

3º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 50s267

4º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - 50s276

5º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 50s331

6º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - 50s354

7º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 50s375

8º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 50s380

9º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 50s399

10º - Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) - 50s411