Golpes de boxe e vistoria marcam dia em Interlagos A quinta-feira no Autódromo de Interlagos terminou com as equipes se preparando de maneiras diferentes para a disputa do GP do Brasil neste fim de semana. Enquanto a Ferrari, que tem Fernando Alonso na briga pelo título da temporada da Fórmula 1, passava por vistoria técnica, McLaren e Williams treinavam pit stops.