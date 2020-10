Governador de Istambul impede público no GP da Turquia em 15 de novembro

O plano de organizar o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 com a presença de público foi descartada, nesta segunda-feira, pelo governador de Istambul. Os organizadores esperavam receber até 100 mil espectadores no circuito da capital turca para a primeira corrida da principal categoria do automobilismo no país desde 2011. No entanto, as autoridades indicaram que isso não será possível.

"O Comitê Provincial de Saúde Pública decidiu que a corrida acima mencionada será realizada sem espectadores", informou um comunicado breve do gabinete do governador, referindo-se ao evento do dia 15 de novembro, 14ª etapa da temporada do Mundial.

A maioria das corridas de F-1 foi realizada sem público no pós-pandemia. Cerca de 3 mil fãs puderam testemunhar o Grande Prêmio da Toscana em 13 de setembro, enquanto os organizadores do Grande Prêmio da Rússia garantiram que 30 mil pessoas por dia compareceram durante o fim de semana de 25 a 27 de setembro em Sochi.

A Turquia foi acusada por esconder o verdadeiro impacto do coronavírus no país, depois que o ministro da saúde revelou que dados diários da covid-19 publicados pelo ministério desde 29 de julho registravam apenas os pacientes com sintomas, enquanto os assintomáticos eram excluídos.

A Turquia aponta 324.443 "pacientes", com 8.441 mortes por causa do novo coronavírus desde o início da pandemia em março.