Governo indiano reclama de bandeiras italianas 'solidárias' da Ferrari

NOIDA - O Governo indiano expressou nesta sexta-feira mal-estar pela decisão da Ferrari de pôr uma bandeira italiana em seus carros durante o Grande Prêmio da Índia, disputado este fim de semana, a modo de protesto pela situação de dois militares do país detidos no gigante asiático.

"Utilizar eventos esportivos para promover causas que não são de natureza esportiva não está em sintonia com o espírito de nenhum esporte", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores indiano, Syed Akbarudin, citado pela imprensa local.

A equipe italiana tinha anunciado nesta quarta-feira que os carros do piloto espanhol Fernando Alonso e do brasileiro Felipe Massa exibiriam a mencionada bandeira com o desejo de que as autoridades de ambos os países encontrem em breve uma solução para o litígio.

Os dois militares, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, que viajavam a bordo do cargueiro italiano Enrica Leixe em trabalhos de segurança, são acusados de ter baleado no dia 15 de fevereiro uma embarcação de pescadores no litoral de Kerala (sul indiano). Latorre e Girone acharam que os tripulantes desse barco eram piratas e mataram dois deles.

Roma sustenta que os militares gozam de imunidade e que a jurisdição do incidente é da Itália, porque os satélites provam que a embarcação italiana estava em águas internacionais, mas Nova Délhi defende que sejam julgados pelos tribunais de seu país porque tudo ocorreu em águas territoriais da Índia.