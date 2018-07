GP Brasil de Fórmula 1 já tem ingressos à venda

Os organizadores optaram por praticar um aumento abaixo da inflação com relação aos preços dos ingressos do ano passado. Do setor G, por exemplo, foi de R$ 510 para R$ 525, um aumento de apenas 15 reais - menos de 3%. A entrada mais cara, do setor E, agora custa R$ 2.720, apenas R$ 40 mais caro do que em 2012.

O segundo setor com menor preço é o A, que fica na curva do Laranjinha, pegando o começo da reta, e que custa R$ 695. O setor B, de frente ao grid, tem ingressos a R$ 2.630, o M, logo na sequência, vale R$ 1.450, enquanto o D, no começo da curva do Senna, custa R$ 2.260. Já no início da reta oposta, mas com visão de boa parte do autódromo, o setor F tem ingressos a R$ 1.350. Por fim, o setor V, já no fim da reta oposta, custa R$ 1.990.

De todos esses setores, apenas o A, o D, F, G e M têm ingressos pela metade do preço para estudantes, professores das redes estadual e municipal de São Paulo, aposentados e maiores de 60 anos, uma vez que os demais incluem refeição.

O GP Brasil mais uma vez vai fechar o calendário 2013 da Fórmula 1, com grandes possibilidades de decidir o Mundial de Pilotos. A etapa será a 19.ª da temporada, que começa neste fim de semana, em Melbourne, na Austrália.