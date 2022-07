Leclerc faz melhor tempo, põe Verstappen em segundo e Ferrari faz a pole no GP da França de F-1

Depois de ser superado no treino livre pela manhã deste sábado, o monegasco Charles Leclerc confirmou o seu bom momento no Mundial de Fórmula 1 e bancou a Ferrari na pole-position do Grande Prêmio da França. Com uma volta espetacular no final do treino, ele cravou 1min30s872 deixando o holandês Max Verstappen em segundo lugar.

A definição do grid foi cercado por forte calor. A temperatura superou os 30 graus e contou com arquibancadas lotadas. O piloto monegasco obteve a sua 16ª pole e a sétima conquistada na temporada. Vencedor da última prova, realizada na Áustria, ele parte para a segunda vitória seguida de olho na liderança da classificação do Mundial de F-1.O Grande Prêmio da França, que terá 53 voltas em seu total, tem início previsto para as 10h deste domingo (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Bandeirantes.

Na disputa, ele contou com a ajuda de Carlos Sainz. Sem chance de conseguir a pole por conta da punição por trocar a unidade de potência, ele ajudou o companheiro ao abrir o vácuo para dar mais velocidade a Leclerc. "A ajuda do Carlos foi muito importante e fizemos uma volta muito boa. O ritmo deles (Red Bull) foi muito forte, mas nosso carro se comportou bem", falou Leclerc após garantir o primeiro lugar.

Um pouco desanimado por deixar escapar o primeiro posto, Verstappen disse estar animado para a corrida de amanhã. "De uma forma geral foi bom. Somos mais ráidos nas retas e acho que temos boas chances amanhã", afirmou líder na classificação do Mundial de Pilotos. No treino classificatório, Ferrari e Red Bull se alternaram no briga pelo melhor tempo. Heptacampeão Lewis Hamilton larga na segunda fila.

A escuderia italiana, que tenta emplacar a sua terceira vitória seguida, teve Charles Leclerc com o carro mais ajustado e assumiu a ponta. Verstappen, porém, também andou rápido e obteve o melhor tempo em várias oportunidades do classificatório. Sainz teve problemas no Q3 e permitiu a presença das duas Mercedes com George Russel em quarto, seguido de Lewis Hamilton e no final ajudou Leclerc na pista a conseguir o melhor tempo no final da atividade oficial.

Numa clara demonstração de que muita coisa estava sendo guardada para ser utilizada no treino oficial, Charles Leclerc estabeleceu o melhor tempo do final de semana logo no início do Q1 ao cravar 1min31s727, superando a marca de Verstappen pela manhã que foi de 1min32s272. No Q2, a briga entre Ferrari e Red Bul pelos melhores tempos se confirmou com predomínio da equipe italiana que teve Sainz e Leclerc com as melhores marcas deixando Verstappen e Perez logo atrás. Hamilton apareceu em quinto com sua Mercedes.

Confira o grid de largada para o GP da França:

1.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min30s872

2.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min31s176

3.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min31s335

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min31s765

5.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min32s032

6.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min32s131

7.º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) em 1min32s552

8.º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min32s780

9.º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min32s922

10.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min33s048

11.º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min33s052

12.º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min33s276

13.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min33s307

14.º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min33s439

15.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min33s439

16.º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min33s674

17.º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min33s701

18.º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min33s794

20.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)