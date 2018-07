GP do Bahrein de Fórmula 1 cogita fazer corrida noturna em 2014

SAKHIR - Após sediar a quarta etapa da temporada da Fórmula 1, a organização do GP do Bahrein cogita mudanças para 2014. A corrida no Oriente Médio poderá ser disputada à noite a partir do próximo ano, em uma alteração que marcaria o 10º aniversário da etapa.

"Estamos procurando algumas opções [para celebrar a data]. Uma corrida noturna poderia se encaixar, mas não é a única opção", declarou Zayed Al Zayani, chefe do GP do Bahrein, em entrevista ao site Autosport. "Será nossa 10ª corrida, nosso 10º aniversário. Então temos que fazer algo diferente. Há prós e contras, todas as opções estão abertas".

Entre outras possibilidades, Al Zayani cogita também mudar a data do GP no calendário da F1. O organizador preferiria abrir a temporada, com uma etapa logo antes da corrida na Austrália. Ele garante que o Bahrein teria condições de fazer ajustes e mudanças no Circuito de Sakhir a tempo de sediar a corrida em março do próximo ano.

"Estamos prontos. Já sediamos a primeira corrida do ano antes. E já recebemos a terceira etapa também. Mas é prematuro dizer algo sobre isso agora. Saberemos mais sobre o calendário lá para julho", afirmou.