GP do Bahrein de Fórmula 1 será realizado à noite na temporada 2014

SAKHIR - A organização da Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira que o Grand Prêmio do Bahrein deste ano será realizado pela primeira vez de noite. A mudança é uma forma de comemorar a décima edição do GP no país árabe, que teve a prova de 2011 cancelada por conta do temor pela onda de protestos que atingiam a região.

Construído em 2002, o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, recebe a Fórmula 1 desde 2004, quando a vitória foi de Michael Schumacher. O maior vencedor do GP é Fernando Alonso, que venceu em 2005, 2006 e 2010. Mas Sebastian Vettel, ganhador da prova nos últimos dois anos, pode igualar o recorde já em 2014.

A prova está programada para acontecer no dia 6 de abril, com largada às 18h locais, às 12h pelo horário de Brasília. Além do Bahrein, o calendário da Fórmula 1 em 2014 também prevê prova inteiramente noturna em Cingapura, algo recorrente desde 2008. Já em Abu Dabi realiza sua corrida com largada sob a luz do sol e a chegada já de noite desde 2009.