GP do Brasil de F-1 já tem setor com ingressos esgotados

Faltando pouco mais de duas semanas para o GP do Brasil de Fórmula 1, os setores do Autódromo de Interlagos já começam a se esgotar. O primeiro deles é o "M", no trecho da arquibancada localizado quase diante do "S do Senna". Há ainda bilhetes disponíveis para os demais cinco setores das arquibancadas: "F", "B", "G", "A" e "Q".

De acordo com a organização do GP, a venda vem crescendo nos últimos dias. A partir deste sábado, a compra dos ingressos também poderá ser feita na bilheteria do Autódromo. Para as arquibancadas comuns, o valor dos tíquetes varia de R$ 580 a R$ 2.950 para os três dias de disputa - treinos livres, classificação e corrida nos dias 10, 11 e 12 de novembro.

Há ainda ingressos disponíveis para os setores Vip - Interlagos Club, Orange Tree Club e Premium Paddock Club. Para estas áreas, os bilhetes variam de R$ 4.580 a R$ 15.400. O setor Interlagos Club ficará em posição mais favorável neste ano, com maior vista para a pista.

A bilheteria do Autódromo de Interlagos estará aberta das 9h às 17h entre os dias 28 de outubro e 9 de novembro. No dia 10, que terá os dois primeiros treinos livres, será das 7h às 17h. E, nos dois dias seguintes, com treino classificatório e corrida, o local funcionará das 7h às 12h.