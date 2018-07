GP do Brasil de F-1 só tem ingressos para um dos setores de Interlagos

Restam poucos ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1, no fim de semana. De acordo com a organização da corrida, há bilhetes disponíveis somente para um dos setores das arquibancadas do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os tíquetes ainda à venda são para o setor "F".

Segundo a organização da prova, a venda cresceu muito nos últimos, o que esgotou os ingressos para os setores "M", "B", "G", "A" e "Q". O "F" é uma área coberta sem direito a alimentação no início da reta oposta. Há boa visão para a curva "S do Senna" e para a o fim da reta dos boxes.

Os fãs de automobilismo poderão comprar os ingressos na bilheteria de Interlagos, ao custo de R$ 1.400,00 para os três dias do evento - treinos livres e classificação na sexta-feira e no sábado e corrida no domingo. As vendas pelo site oficial foram encerradas na terça desta semana.

A bilheteria do Autódromo de Interlagos estará aberta das 9h às 17h até esta quinta-feira, dia 9. No dia 10, que terá os dois primeiros treinos livres, será das 7h às 17h. E, nos dois dias seguintes, com treino classificatório e corrida, o local funcionará das 7h às 12h.