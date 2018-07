GP do Brasil de F-1 tem dois setores com ingressos esgotados

A organização do GP do Brasil de Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira que dois setores do Autódromo de Interlagos já estão com os ingressos esgotados. As vendas estão sendo realizadas pelo site oficial até esta quarta-feira. De quinta até domingo, dia da corrida, a compra será feita somente na bilheteria.

Por enquanto estão esgotados os bilhetes para o setor "M" da arquibancada e a área vip Orange Tree Club. As arquibancadas "A" e "B" contam com poucos ingressos disponíveis. A venda pelo site oficial (www.gpbrasil.com.br) vai até as 18 horas desta quarta. A partir de quinta, acontecerá somente na bilheteria, das 9h às 17h. Na sexta e no sábado, a venda será entre 7h e 17h. E, no domingo, das 7h ao meio-dia.

Os valores dos ingressos disponíveis vão de R$ 525,00 a R$ 2.630,00. Todos os bilhetes são válidos para os três dias do GP, que será aberto na manhã de sexta-feira, com o primeiro treino livre, às 10 horas. A segunda sessão terá início às 14h. No sábado, serão realizados o terceiro treino livre (11h) e a sessão classificatória (14h).

A corrida, a penúltima da temporada 2015, está marcada para as 14 horas de domingo.