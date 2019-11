GP do Brasil de Fórmula 1 2019: onde assistir a corrida e os treinos

Penúltima corrida da temporada 2019, o GP do Brasil de Fórmula 1 será disputado às 14h10 (horário de Brasília) deste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As atividades na pista paulistana terão início às 11 horas desta sexta-feira, para o primeiro treino livre. O segundo começará às 15 horas. No sábado, a terceira e última sessão livre terá início às 12h.

Os três treinos terão transmissão do canal SporTV 2. Ainda no sábado, às 15h, será realizada a sessão classificatória para a definição do grid de largada, com transmissão da TV Globo. A a corrida terá transmissão ao vivo pela TV Globo.

Com os títulos do Mundial de Pilotos e do Mundial de Construtores já definidos, o GP brasileiro terá como maior atração a disputa direta entre o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, pelo terceiro lugar geral. No momento, Leclerc exibe vantagem de 14 pontos - 249 a 235.

Líder disparado do campeonato, o inglês Lewis Hamilton assegurou o título na etapa passada, em Austin, nos Estados Unidos. E o finlandês Valtteri Bottas, o outro piloto da Mercedes, também já garantiu o vice-campeonato. A equipe, por sua vez, confirmou com antecedência o troféu do Mundial de Construtores.