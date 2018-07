GP do Brasil de Fórmula 1 começa a vender ingressos nesta quarta-feira

O GP do Brasil de Fórmula 1 será disputado somente no dia 12 de novembro, mas os fãs de automobilismo já poderão comprar ingressos para a corrida e para os treinos a partir desta quarta-feira, por meio do site oficial do evento: www.gpbrasil.com.br.

Os bilhetes têm preços que variam de R$ 580 a R$ 15.400 (área VIP) e podem ser adquiridos em até oito prestações. Eles são válidos pelos três dias do GP, o que inclui a realização de três treinos livres (dois na sexta e um no sábado), o treino classificatório (sábado) e a corrida, no domingo. Os ingressos mais caros dão direito a uma visita aos boxes das equipes.

Uma das novidades para o público no Autódromo de Interlagos será a nova arquibancada "F", com ingressos de meia-entrada. Dos seis setores das arquibancadas, três deles ("F", "M" e "B") oferecem cobertura. E em um deles está inclusa a alimentação. Outra novidade é a posição do Interlagos Club, quase no meio do circuito, com uma visão melhor do traçado.