GP do Brasil de Fórmula 1 inicia venda de ingressos para a prova em Interlagos

Faltando ainda nove meses para o GP do Brasil de Fórmula 1, a organização da corrida paulistana anunciou nesta segunda-feira que já abriu a venda de ingressos. Neste ano, o GP será realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A compra pode ser feita pelo site da etapa (www.gpbrasil.com.br). Podem ser adquiridos somente cinco ingressos por CPF ou CPNJ. Os interessados podem efetuar a compra com cartão de débito ou de crédito, em até oito parcelas sem juros.

De acordo com os promotores do evento, a novidade deste ano será a cobertura da arquibancada "R", na reta oposta. Será um dos setores com direito a bilhetes de meia-entrada, assim como o "A", "G", "M", "Q" e "R".

Também foi aberta a compra de entradas para os setores VIP, que conta ainda com alimentação e visita aos boxes, caso do Orange Tree Club (na sexta e no sábado), do Interlagos Club e do Premium Paddock Club - Star Lounge (na sexta, no sábado e no domingo).

Penúltima etapa do campeonato, o GP do Brasil terá início com o primeiro treino livre, na sexta-feira, dia 15 de novembro, às 11 horas. Há ainda outra sessão livre no mesmo dia. No sábado, os pilotos participam do terceiro treino livre e do treino classificatório. E, no domingo, a corrida tem largada marcada para as 15h10.

Os ingressos são válidos para os três dias do evento e vão de R$ 610 a R$ 3.100. Nos setores VIP, as cifras começam em R$ 4.900 e alcançam até R$ 16.600.