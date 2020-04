GP do Canadá é adiado e início do campeonato da Fórmula 1 será na França

O GP do Canadá se tornou a mais recente corrida da Fórmula 1 a ser adiada pela pandemia de coronavírus. A prova, que seria realizada em um circuito de rua em Montreal, estava programada para o fim de semana dos dias 12 a 14 de junho.

Esta é a nona etapa do calendário da temporada 2020 da Fórmula 1 a ser adiada ou cancelada até o momento. O GP da França, previsto para 26 de junho, é agora a primeira possível corrida do campeonato.

Os organizadores disseram em um comunicado que estavam "tristes" com o adiamento da corrida e que tomaram a decisão depois de consultar a Fórmula 1 e as autoridades locais e federais. "Adiar não é uma decisão tomada de maneira fácil ou rápida", disseram em um comunicado.

"Ouvimos as diretrizes emitidas por autoridades de saúde pública e, como resultado direto da pandemia da covid-19, estamos seguindo as orientações de especialistas fornecidas pelas autoridades", acrescentaram.

CEO da Fórmula 1, Chase Carey espera que a prova seja realizada no fim de 2020. "Trabalhamos em estreita colaboração com nossos amigos do GP do Canadá nas últimas semanas e os apoiamos na tomada dessa decisão necessária para garantir a segurança dos fãs e da comunidade da F-1. Sempre esperamos viajar para a incrível cidade de Montreal e, embora todos tenhamos que esperar um pouco mais, faremos um ótimo espetáculo quando chegarmos no final deste ano", afirmou.

O anúncio foi feito depois que a Fórmula 1 informou que trabalha com os promotores das provas em um calendário modificado para 2020 e que incluirá de 15 a 18 corridas. O GP do Canadá estreou no calendário em 1961 e estava fixo no cronograma da Fórmula 1 desde 1967, exceto três vezes.