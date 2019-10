GP do México: saiba onde assistir a etapa da Fórmula 1 que pode ser decisiva

Com chances de definir o título, o GP do México de Fórmula 1 será disputado às 16h10 (horário de Brasília) deste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A corrida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

A etapa mexicana poderá decidir o título da temporada. O inglês Lewis Hamilton poderá, pela terceira vez consecutiva, sacramentar o título em solo mexicano.

Para faturar o hexacampeonato no domingo, Hamilton precisará somar 14 pontos a mais que Bottas. Assim, será campeão se vencer a corrida e faturar o ponto extra pela corrida mais rápida e o companheiro de Mercedes não passar do quarto lugar. Ou se apenas faturar a vitória na prova e Bottas ficar em quinto, entre outras combinações.

Se o finlandês evitar o título do companheiro neste domingo, Hamilton ainda terá mais três chances para garantir o hexa. Depois do México, serão disputadas as etapas dos Estados Unidos, do Brasil (no dia 17 de novembro) e de Abu Dabi.