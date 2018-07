GP dos Estados Unidos terá transmissão ao vivo só no canal fechado

SÃO PAULO - A Rede Globo confirmou nesta quarta-feira que não exibirá o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília). A emissora decidiu priorizar Flamengo x Palmeiras, pela a 36ª rodada do Brasileirão, que pode decidir o rebaixamento do Alviverde, que acontece no mesmo horário. Em nota, a emissora afirma que vai mostrar flashes da corrida durante as partidas. Quem fica encarregado de transmitir a corrida é o canal esportivo pago SporTV.

O treino classificatório do sábado será exibido ao vivo pelos dois canais, às 16 horas (de Brasília). A Globo irá exibir um VT do GP dos EUA no final da noite de domingo, após o "Fantástico". A corrida também marca o retorno da F-1 aos Estados Unidos depois de cinco anos.

O GP dos EUA poderá decidir o campeão do Mundial de Pilotos. Líder com 255 pontos, Sebastian Vettel está dez pontos na frente do segundo colocado, Fernando Alonso. Se somar 15 pontos a mais do que o espanhol em Austin, o alemão será o mais novo tricampeão da Fórmula 1.