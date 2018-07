GP2: Nasr tem chance de poder voltar a lutar pelo título

CINGAPURA - Felipe Nasr tem boa chance de reduzir a diferença que o separa do líder da GP2 neste fim de semana, em Cingapura. Na sessão que definiu o grid da primeira corrida, nesta sexta-feira, obteve o segundo tempo, 1min53s852. Ao seu lado larga o companheiro na equipe Carlin, o inglês Jolyon Palmer, 252 milésimos mais rápido.

O líder do campeonato, o suíço Fabio Leimer, da Racing, vai largar na terceira colocação, enquanto o vice-líder, o inglês Sam Bird, do Russian Time, apenas em décimo. Outro ponto a favor de Nasr: o monegasco Stefano Coletti, da Rapax, terceiro na classificação geral, não foi além da 11.ª colocação na definição do grid.

"Esse resultado foi muito importante. Aqui a posição de largada conta muito. É difícil ultrapassar. Pena não ter sido possível a pole, faltou pouco", disse Nasr.

O piloto disse que não tem muito o que pensar, agora. Restando apenas duas etapas, Cingapura e Abu Dabi, portanto quatro corridas, pois há uma prova no sábado e outra no domingo, o brasiliense de 21 anos afirmou: "Tenho de partir para cima. Vamos fazer uma opção arriscada com os pneus".

A Pirelli distribuiu para a GP2 os pneus supermacios e médios. Como a corrida do sábado dá mais pontos, é possível que Nasr opte por utilizar os dois jogos de médios a que tem direito, o que lhe daria grande chance de vitória amanhã. Mas sacrificaria a etapa de domingo, pois os supermacios acabariam antes da bandeirada.

"Sei que preciso vencer uma corrida. Corri este ano pensando essencialmente em fazer pontos e isso fez algumas pessoas acreditarem que não posso lutar lá na frente, pela vitória", comentou. "Como agora estou atrás nos pontos, depois do problema com o carro em Monza, vamos adotar estratégia mais agressiva. Os que dizem não sou piloto de partir para cima não viram as corridas que fiz em que larguei lá atrás, ultrapassando muitos pilotos."

Leimer lidera a GP2 com 159 pontos, seguido por Bird, com 153, Coletti, 135 e Nasr, 130.

A largada da primeira corrida, amanhã, de 28 voltas, será às 5h05, horário de Brasília.