Graham Rahal fatura pole da corrida deste sábado da Indy em Detroit

O piloto norte-americano Graham Rahal faturou a pole position para a primeira das duas corridas da Fórmula Indy em Detroit, neste fim de semana. Ele vai largar na primeira posição na prova deste sábado, depois de os comissários anularem o melhor tempo da sessão, registrado pelo brasileiro Hélio Castroneves.

Ele anotou a marca de 1min13s8901, recorde da pista de rua da cidade norte-americana. Porém, o piloto da Penske teve o tempo desconsiderado como punição por não ter reduzido a velocidade durante um alerta emitido pelos comissários da prova. Mesmo assim, Castroneves largará em segundo, por causa do 1min14s0140 anotado logo na sequência.

Rahal, da equipe Rahal/Letterman Lanigan, garantiu a melhor posição por causa do 1min13s9681 obtido na sessão disputada na manhã deste sábado, a poucas horas da largada da primeira prova do fim de semana.

A corrida está marcada para as 14h30 (horário de Brasília). No domingo, os pilotos voltam a pista pela manhã para novo treino classificatório, às 9h45, para definição do grid da prova da tarde, novamente às 14h30.