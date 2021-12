Emoção e equilíbrio marcam disputas iniciais na grande final da SuperBike Brasil 2021

Até o início da tarde, a grande final SuperBike Brasil 2021, principal competição de motovelocidade do País teve disputas equilibradas e muita emoção, em Interlagos.

Mesmo em um dia nublado na capital paulista, com momentos de garoa que deixavam a pista escorregadia, as corridas foram disputadas com intensidade e segurança, com a direção de prova interrompendo nos momentos necessários, esperando que o asfalto secasse.

A primeira decisão ocorreu na categoria SuperBike Evolution, que teve uma chegada eletrizante, com o piloto Joelsu Mitiko, da Controllity Racing, vencendo a prova na manhã deste domingo (19) e conquistando o título.

Na Honda Junior Cup, celeiro de novos talentos da motovelocidade, João Teixeira terminou na quinta posição e se consagrou como o grande campeão da temporada 2021. O vencedor foi Guilherme Fernandes, o Foguetinho.

Com o título, Teixeira se tornou o primeiro bicampeão da categoria. Na prova vencida por Mitiko, pela Evolution, ele entrou na pista como líder da competição, mas o vice-líder André Veríssimo, da HJC/PSBK, ainda poderia conquistar o título.

A disputa na reta final, porém, teve Mitiko e Manow Martins, da Koube Motonil Motors, como protagonistas.

Mitiko levou a melhor e ficou com o título. Veríssimo também manteve um ritmo intenso, ficando na terceira colocação, atrás de Martins, o segundo.

Emoção na Pro

Nas outras categorias, a Pro, considerada a principal, já tinha o campeão definido.

O gaúcho Pedro Sampaio, da RXP/TRH Racing, entrou já com o título garantido, em uma prova que, no início, foi interrompida por causa da chuva.

Na metade da prova, Sampaio fez uma linda ultrapassagem sobre o paulista Danilo Lewis, da Tecfil Racing Team, por dentro, e conquistou a primeira colocação.

Até o fim da prova a disputa foi acirrada, com Lewis pressionando e recuperando a posição, em outra linda ultrapassagem, por fora.

Sampaio, buscando terminar com vitória a temporada, ainda recuperou a posição, mas acabou sendo ultrapassado novamente.

Foi a terceira vitória consecutiva de Danilo Lewis nesta categoria. Ele passou uma parte da temporada competindo nos Estados Unidos.

Mauriti Junior terminou em terceiro e ficou com o vice-campeonato da categoria.

Além da SuperBike Evolution e da Honda Junior Cup, as categorias Copa Pro Honda, Supersport 600 e SuperBike Escola definem o título neste domingo.