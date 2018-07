Grid da Fórmula E terá três brasileiros e veteranos da Fórmula 1

O grid da nova Fórmula E traz pilotos conhecidos dos fãs de Fórmula 1 e duas mulheres como competidores. Das 20 vagas, apenas uma ainda está indefinida. Entre os confirmados para a nova categoria estão veteranos como Jarno Trulli (foto abaixo) e Nick Heidfeld, além de três brasileiros: Bruno Senna, Nelsinho Piquet e Lucas di Grassi - todos eles com passagem na F-1.

Ao todo, onze pilotos da nova disputa já passaram pela Fórmula 1. A dupla de mulheres na categoria é composta pela italiana Michela Cerruti e pela inglesa Katherine Legge, que já correu também na Fórmula Indy. Entre as principais dificuldades dos competidores ao longo das dez provas do campeonato deste ano está a obrigação de se adaptar rapidamente aos circuitos de ruas. Todas as sessões livres, treino classificatório e corrida serão disputadas no mesmo dia. "Caso exista alguma batida, ela vai prejudicar muito na preparação, porque o tempo será curto demais para a retomada", disse Bruno Senna, animado com a nova categoria.

QUEM VAI CORRER

Equipe - Amlin Aguri

Katherine Legge (Grã-Bretanha)

Antonio Felix da Costa (Portugal)

Equipe - Andretti Formula E

Franck Montagny (França - sete corridas na Fórmula 1)

A confirmar

Equipe - Audi Sport ABT

Lucas di Grassi (Brasil - 18 corridas na Fórmula 1)

Daniel Abt (Alemanha)

Equipe - China Racing

Nelsinho Piquet (Brasil - 28 corridas na Fórmula 1)

Ho-Pin Tung (China)

Equipe - Dragon Racing

Mike Conway (Grã-Bretanha)

Jerome d'Ambrosio (Bélgica - 20 corridas na Fórmula 1)

Equipe - E.dams-Renault

Nicolas Prost (França)

Sébastien Buemi (Suíça - 55 corridas na Fórmula 1)

Equipe - Mahindra Racing

Karun Chandhok (Índia - 11 corridas na Fórmula 1)

Bruno Senna (Brasil - 46 corridas na Fórmula 1)

Equipe - Trulli

Jarno Trulli (Itália - 252 corridas na Fórmula 1)

Michela Cerruti (Itália)

Equipe - Venturi

Nick Heidfeld (Alemanha - 183 corridas na Fórmula 1)

Stéphane Sarrazin (França - uma corrida na Fórmula 1)

Equipe - Virgin Racing

Jaime Alguersuari (Espanha - 46 corridas na Fórmula 1)

Sam Bird (Grã-Bretanha)