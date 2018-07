Grid das 500 Milhas de Indianápolis terá Bia Figueiredo e Danica Patrick

SÃO PAULO - Com muita chuva e interrupções de horas para aumentar o drama, foram definidos neste domingo os últimos nove classificados para o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis de 2011, no "Bump Day". Quatro mulheres conseguiram se classificar: a brasileira Bia Figueiredo, a musa norte-americana Danica Patrick, a suíça Simona de Silvestro e a inglesa Pippa Mann.

Por outro lado, o dia foi marcado também pela decepção para um piloto do País: Raphael Matos (AFS), que não conseguiu ficar entre os 33 melhores tempos. Ele é o primeiro eliminado após 16 anos - a última vez que um brasileiro não entrou no grid foi em 1995, quando Emerson Fittipaldi e Marco Greco não passaram pelo classificatório.

Em suas tentativas na pista úmida Matos não conseguiu ficar entre os melhores, para decepção da equipe AFS, que direcionou seus esforços para esta prova. E ele só deve voltar à Indy nas etapas canadenses (Edmonton e Toronto), em julho, pois o acordo com a equipe, por falta de investimento, prevê apenas mais as duas pistas mistas. A ele se juntam Mike Conway (ING/Andretti) e Ryan Hunther-Reay (EUA/Andretti), que disputam a temporada toda mas ficam fora desta etapa.

Os classificados para a corrida do centenário neste domingo foram, na ordem: 25.º - Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 26.º - Danica Patrick (EUA/Andretti), 27.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 28.º - Marco Andretti (EUA/Andretti), 29.º - Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 30º - Graham Rahal (EUA/Ganassi), 31.º - Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 32.º - Pippa Mann (ING/Conquest) e 33.º - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold).

O pole position é o canadense Alex Tagliani (Sam Schmidt), fechando a primeira fila (que é tripla) com Scott Dixon (NZL/Ganassi) e Oriol Servià (ESP/Newman/Haas). O melhor brasileiro colocado é Vitor Meira (AJ Foyt), 11.º, com Hélio Castroneves (Penske) - pole nos dois anos anteriores - em 16.º, Bruno Junqueira (AJ Foyt, que corre apenas nesta prova na temporada) em 19.º e Tony Kanaan (KV-Lotus) em 23.º lugar.

Os 33 pilotos agora só voltam à pista na próxima sexta-feira, dia 27, para a última sessão de treinos livres. As 500 milhas de Indianapolis acontecem no domingo, 29 de maio, com largada para as 200 voltas no oval às 13 horas (de Brasília).

Confira o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis:

1.º - Alex Tagliani (CAN/Sam Schimidt), 2min38s2613

2.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), 2min38s3528

3.º - Oriol Servià (ESP/Newman/Haas), 2min38s4727

4.º - Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt), 2min38s6696

5.º - Will Power (AUS/Penske), 2min38s7493

6.º - Dan Wheldon (ING/Bryan Herta), 2min38s9477

7.º - Buddy Rice (EUA/Panther), 2min39s4431

8.º - Ed Carpenter (EUA/Sarah Fisher), 2min39s9137

9.º - Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 2min39s0253

10.º - Takuma Sato (JAP/KV-Lotus),2min39s4785

11.º - Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 2min39s5814

12.º - JR Hildebrand (Panther/EUA),2min39s5895

13.º - James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 2min39s5942

14.º - Bertand Baguette (BEL/Rahal-Letterman),2min39s7973

15.º - Davey Hamilton (EUA/Dreyer&Reinbold),2min39s8223

16.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske), 2min39s8464

17.º - John Andretti (EUA/Andretti), 2min40s0133

18.º - Ernesto Viso (VEN/KV-Lotus), 2min40s1907

19.º - Bruno Junqueira (BRA/AJ Foyt), 2min40s2203

20.º - Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 2min40s3488

21.º - Jay Howard (ING/Sam Schmidt), 2min40s3685

22.º - Tomas Scheckter (AFS/KV-Lotus), 2min40s4040

23.º - Tony Kanaan (KV-Lotus),2min40s4156

24.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM),2min40s4335

25.º - Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 2min40s0433

26.º - Danica Patrick (EUA/Andretti), 2min40s0987

27.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 2min40s2572

28.º - Marco Andretti (EUA/Andretti), 2min40s2648

29.º - Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 2min40s3574

30º - Graham Rahal (EUA/Ganassi), 2min40s4424

31.º - Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 2min40s7451

32.º - Pippa Mann (ING/Conquest), 2min40s7600

33.º - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 2min40s8012