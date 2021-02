Grosjean afirma que até Hamilton teria problemas para pontuar na Haas: 'carro importa'

O piloto francês Romain Grosjean fez algumas críticas à Haas, equipe pela qual competiu na Fórmula 1 entre 2016 e 2020. Grosjean afirmou que, com o carro da equipe, até mesmo o heptacampeão Lewis Hamilton teria problemas para ser bem sucedido e ressaltou o quanto as máquinas são importantes hoje para a categoria.

"Hamilton também não teria conseguido brigar por pontos no carro de Haas no ano passado. Depende muito do carro que você dirige. Isso torna difícil comparar os pilotos entre si", opinou Grosjean em entrevista ao site Racing News 365.

"(George) Russell é talvez o exemplo mais claro que mostra que, em última análise, o carro faz a diferença", exemplificou Grosjean. Russell não conseguiu um bom aproveitamento pela Williams, mas demonstrou qualidade quando substituiu Hamilton na Mercedes no GP de Sakhir - o heptacampeão estava infectado pela covid-19. Na corrida, Russell ficou perto de vencer, mas um erro no pit stop fez com que terminasse em nono.

Grosjean não estará na Fórmula 1 em 2021. Após se recuperar de um grave acidente no antepenúltimo GP de 2020, o do Bahrein, o francês passará a competir na Fórmula Indy.