Grosjean bate na ida para o grid e abandona GP do Brasil antes da largada

Após brilhar no treino classificatório, no sábado, o francês Romain Grosjean protagonizou uma trapalhada neste domingo, antes do início do GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto da Haas bateu quando se dirigia dos boxes até o grid e precisou abandonar a corrida quando ainda faltava meia hora para a largada.

Grosjean largaria em 7º, a melhor posição de largada da equipe Haas ao longo de toda esta temporada de estreia do time norte-americano na F-1. Seu bom rendimento no sábado rendeu elogios por parte da equipe e da imprensa. No entanto, o grande momento do piloto foi encerrado com uma frustrante batida na Subida do Café, trecho final do traçado paulistano, pouco antes da reta dos boxes.

Sob chuva, o piloto francês derrapou sozinho, perdeu o controle do carro e parou somente no muro de proteção. Ele acabou danificando a roda esquerda dianteira, sem ter condições de iniciar a prova. Com sua desistência precoce, a posição ficará desocupada no grid. Mesmo assim, favorecerá os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr, que largam atrás, em 13º e 21º lugar, respectivamente.

Nas redes sociais, o piloto francês lamentou o ocorrido. "Isso dói... Estou muito triste pelo meu grupo", afirmou Grosjean em sua conta no Twitter, em referência ao trabalho dos mecânicos.