Grosjean é punido, mas não perde posições na Hungria

BUDAPESTE - Romain Grosjean encerrou sua participação no GP da Hungria com duas punições neste domingo. Após cumprir uma passagem pelos boxes durante a corrida, o piloto francês recebeu um acréscimos de 20 segundos no seu tempo final da prova. No entanto, não perdeu a sexta colocação obtida em Budapeste.

Grosjean foi punido ao fim da corrida por ter feito uma manobra irregular quando ultrapassava o inglês Jenson Button, na avaliação dos comissários da prova. O francês colidiu com a McLaren do rival após ser passado na 25.ª volta.

O francês, porém, não perdeu a posição conquistada na bandeirada porque chegou 21 segundos à frente justamente de Button, o sétimo colocado na corrida.

A primeira punição se deveu a um incidente com Felipe Massa. Ao passar o brasileiro, o francês saiu da pista para completar o movimento. Os comissários consideraram a manobra irregular e o piloto precisou fazer uma passagem pelos boxes.